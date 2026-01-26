Après des décennies de tabou, le LSD et la psilocybine suscitent un regain d’intérêt auprès des scientifiques : ces substances pourraient-elles soigner la dépression ou les addictions ? L’usage des psychédéliques s’inscrit dans une histoire riche et complexe. Dans les terres centrales du Mexique, les populations utilisent depuis toujours les champignons magiques dans leur pharmacopée. Le mouvement hippie les a faits connaitre au grand public. Aujourd’hui, de nombreux témoignages laissent entrevoir leur potentiel thérapeutique.
