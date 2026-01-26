Ressources Dans la même catégorie

Podcast Le monde des virus Qu’est-ce qu’un virus ? Un génome et une capside, une entité biologique d’une simplicité radicale. Le virus est incapable...

Conférence Qu’est-ce que la mort ? Il est étonnant de constater que les limites entre la vie et la mort ne sont pas clairement délimitées....

Article Articulations qui craquent : entre science et mythes Le craquement articulaire est un phénomène sonore fascinant qui suscite souvent autant d’interrogations que d’inquiétudes. Qu’il s’agisse des doigts,...

Conférence L’athérosclérose L’athérosclérose représente aujourd’hui l’une des causes prédominantes de morbidité à l’échelle mondiale, agissant souvent comme un tueur silencieux au...

Conférence Dessine-moi un rêve : un voyage onirique et scientifique Mystérieux, fantaisistes, surprenants, effrayants ou réjouissants, les rêves intriguent tous les rêveuses et les rêveurs, mais aussi les scientifiques....

Documentaire Chasseurs de Virus – L’origine des pandémies La meilleure façon de combattre les épidémies est de rechercher l’origine des virus, le plus souvent au fin fond...

Conférence Hypertension et cholestérol Le cholestérol, substance indispensable à notre organisme, lorsqu’il est en excès se dépose sur la paroi des artères, notamment...

Article Qu’est-ce que la xénotransplantation ? La xénotransplantation est peut-être un terme qui ne vous est pas familier. C’est la procédure de transplantation d’organes, de...

Documentaire Le corps humain, étonnantes adaptations Notre corps effectue chaque jour un nombre incalculable de petits miracles pour rester en vie. Dans un voyage à...

Documentaire Science ou fiction – Les sens Les boîtes d’oeufs isolent-elles du son ? Existe-il une maladie qui fait qu’on ne ressent plus la douleur ?...

Documentaire C’est pas sorcier – Ecoute ce que je vois, les aveugles Sur dix personnes atteintes d’une déficience visuelle, deux seulement sont plongées dans le noir absolu. Les autres ont...

Documentaire Que nous transmettent les odeurs ? S’il fallait renoncer à un des cinq sens, la plupart des gens choisiraient l’odorat. D’après un récent sondage, 25 %...

Documentaire Le ventre, notre deuxième cerveau Que savons-nous de notre ventre, cet organe bourré de neurones, que les chercheurs commencent à peine à explorer ?...

Documentaire Infection nosocomiale : la malédiction de l’hôpital Avec 7’000 personnes infectées et 2’000 décès par an – huit fois plus que sur la route – les...

Documentaire La femme qui peut sauver le monde Portrait de Katalin Kariko qui a consacré sa vie à l’ARN messager et dont les recherches sont à l’origine...

Conférence Mémoire des sens : cerveau et odorat Notre nez nous connecte à l’environnement, aux autres et à mille émotions passées ou présentes. Les expériences olfactives dépendent...

Conférence L’intelligence n’est pas un talent inné Pourquoi cette vision de l’intelligence comme une entité fixe et individuelle pose des problèmes pour les individus, quel autre...

Documentaire L’homme augmenté Le développement humain artificiel est-il un progrès? Plus fort, plus performant, d’humeur plus stable, serons nous plus heureux? Quelles...

Documentaire Le pouvoir des caresses Pour les animaux sociaux que nous sommes, les contacts physiques représentent un besoin vital : le « langage » du toucher, que...