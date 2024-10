Conférence



Vincent Verroust est doctorant en épistémologie et histoire des sciences à l’Université Picardie – Jules Vernes, il mène des recherches sur la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique à partir des archives du professeur Roger Heim (1900 – 1979), mycologue et ancien directeur du Muséum national d’Histoire naturelle. Il est également chercheur associé à l’Unité de recherche « Psychiatrie – Comorbidités – Addictions » de l’hôpital Paul Brousse de Villejuif dans le Val-de-Marne, où il assiste une équipe de médecins dans la mise en place de thérapies innovantes avec les hallucinogènes sérotoninergiques. Vincent Verroust est aussi le fondateur et l’actuel président de la Société psychédélique française, un réseau de chercheurs et d’étudiants intéressés par l’étude interdisciplinaire des hallucinogènes ainsi qu’une communauté amicale d’usagers, de personnes passionnées par le sujet ou juste curieuses.

Cette conférence a été réalisée par AVL Event dans le cadre de la 39eme édition des Journées Mycologiques du Vigan.