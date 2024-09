Documentaire

Employé par des millions de femmes, le stérilet est le dispositif contraceptif le plus utilisé au monde. Bibia Pavard, historienne des féminités et des féminismes, analyse pour nous les ambiguïtés historiques de ce dispositif intra-utérin moderne. Le stérilet raconte une histoire double, en partie contradictoire, entre contraception forcée et liberté sexuelle, qui a partie liée avec le devenir de la gynécologie et les contraintes exercées sur le corps féminin, tout en révélant l’émancipation progressive des femmes. Proposé et présenté par le médiéviste Patrick Boucheron (Quand l’histoire fait dates), ce nouveau rendez-vous hebdomadaire est animé par des historiens. Chaque semaine, un intervenant différent raconte la destinée d’un objet, associant récit et analyse. Tout peut « faire l’histoire » : objets génériques (le miroir) ou uniques (le suaire de Turin), matériaux (la brique) et documents (la déclaration d’impôt). Un traitement graphique original agrémente les images d’archives d’un trait ludique et pédagogique. En fin d’émission, la chronique de la youtubeuse Manon Bril fait traverser la frontière entre cultures historique et numérique.