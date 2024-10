Documentaire

Les cellules souches, ce sont des supers cellules, des concentrés de vie disséminés dans notre corps. Les activer ou les réinjecter dans nos blessures pourrait soigner tous nos maux. Demain, grâce à elles, la médecine permettra peut-être de nous réparer. Déjà, à l’étranger, des firmes privées proposent de stocker à des fins personnelles les cellules souches prélevées sur le cordon des nouveau-nés. Brad Pitt, le Prince Felipe d’Espagne ou encore Thierry Henry : tous ont décidé de stocker le sang du cordon ombilical de leur nouveau-né. Car celui-ci contient les fameuses cellules souches aux multiples promesses. Elles sont aujourd’hui stockées dans des banques privées. Une pratique coûteuse et interdite en France. Et pourtant, de plus en plus de Français passent le pas. Il faut dire qu’elles ont déjà fait leur preuve pour soigner une soixantaine de maladies génétiques, comme ces bébés bulles rencontrés en Angleterre. Aujourd’hui, grâce aux cellules souches, ils vivent une nouvelle naissance, loin de l’hôpital. Mais attention aux abus. La médecine qui manipule ces cellules n’en est qu’à ses balbutiements. Certains ont décidé d’aller plus vite que la science en prêtant à ces cellules des vertus aujourd’hui non prouvées et qui peuvent même faire des victimes. Alors cellules souches : nouvelles fontaines de jouvence ? En tout cas l’industrie cosmétique a déjà décidé de parier dessus, l’enjeu est de taille, ne plus jamais vieillir avec des dizaines de milliards d’euros à la clé. Documentaire réalisé par Camille Le Pomellec, montage de Pauline Cathala pour Envoyé Spécial, France 2.