Documentaire

Portrait de Katalin Kariko qui a consacré sa vie à l’ARN messager et dont les recherches sont à l’origine des vaccins Pfizer-BioNtech et Moderna. Nos équipes se sont rendues aux États-Unis et en Hongrie d’où elle est originaire. Pour certains, elle mérite le prix Nobel de médecine car ses découvertes pourraient révolutionner la médecine. Une enquête de Mélanie Bontems, Baptiste Besson, Yves Couant et Floriane Soyer.