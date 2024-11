Conférence

Ministre de la propagande de 1933 à 1945, Joseph Goebbels occupe une place particulière dans l’histoire et l’historiographie du régime nazi. Présenté comme l’un des hommes les plus influents du IIIe Reich, il est dépeint en Machiavel de la propagande, responsable de l’envoûtement des Allemands et ayant permis au régime de s’installer et de perdurer. Mais la question de l’influence réelle de la propagande nazie et celle de l’impact de la propagande spécifique de Goebbels se posent. S’appuyant sur l’analyse du journal intime du ministre de la propagande, véritable somme couvrant les 25 années de son exercice du pouvoir, cette conférence propose de prendre la mesure du pouvoir de Joseph Goebbels au sein de régime nazi pour en révéler les limites.