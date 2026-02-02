Documentaire

C’est en partant des clichés pris par Anouschka, une hollandaise de 29 ans, que le film revisite les années 70, des années marquées par une jeunesse qui veut prendre sa vie en main.

En 1975, Anuschka passe une petite annonce et rencontre Antoinette. Ensemble, elles achètent un minibus Volkswagen dans lequel elles vont vivre et voyager pendant un an.

Leur voyage est jalonné de drogue, de musique, de spiritualité et d’amour libre. Les photos et leurs films nous racontent un périple jusqu’à Katmandou qui symbolise la fin d’une époque. La guerre en Afghanistan et la chute du Shah d’Iran vont bientôt fermer cette route mythique.

Documentaire : Instantané d’Histoire – Anuschka et Antoinette, Sur la route de Katmandou (2017)

Un documentaire de Philippe Picard et Jérôme Lambert

