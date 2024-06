Documentaire

De ses débuts dans l’immobilier à son arrivée au pouvoir, récit des deux décennies d’ascension de Silvio Berlusconi, qui transforma radicalement le paysage médiatique – et bientôt politique – de l’Italie. Le portrait passionnant d’un entrepreneur opportuniste à l’extraordinaire aura.

C’est d’abord dans l’immobilier que Silvio Berlusconi, homme d’action et d’intuition, né en 1936 dans la petite bourgeoisie milanaise, connaît ses premiers succès d’entrepreneur. Alors qu’il investit dans la ville nouvelle de Milano 2, qui sort de terre à la fin des années 1960, il saisit aussitôt le potentiel commercial de l’ouverture de la télévision à la concurrence, laquelle met fin au monopole historique de la Rai. Le quartier flambant neuf, relié au câble, sert alors de laboratoire à une nouvelle chaîne, Telemilano, qui entre bientôt dans le giron de l’entrepreneur. Contournant la législation italienne, qui circonscrit les diffuseurs privés à une audience locale, Berlusconi monte un réseau de chaînes régionales diffusant des programmes identiques dans tout le pays… Un contenu radicalement nouveau pour l’époque, axé sur le divertissement et financé par les annonceurs, que Berlusconi parviendra à exporter en Europe, notamment avec la chaîne française La Cinq, lancée en 1986 avec le soutien de François Mitterrand. S’appuyant sur son vaste réseau d’influence, bâti au fil des ans, le magnat des médias fonde ex nihilo le parti populiste Forza Italia – en s’entourant de candidats plus télégéniques que politiquement convaincus –, qui l’amènera au pouvoir en 1994.

Démesure

Du culot, un charme ravageur et une maîtrise sans faille des codes de son temps… Un an après la disparition du « Cavaliere » à l’âge de 86 ans, Simone Manetti retrace les deux décennies d’ascension fulgurante de ce personnage furieusement opportuniste pour qui tout était business, y compris l’engagement politique. Le documentaire, qui s’achève sur sa nomination triomphale au poste de Premier ministre, s’attache avant tout à comprendre comment il a contribué à imposer sa marque sur le pays et à bousculer durablement le paysage médiatique européen en imposant une vision mercantile de la télévision – qu’il définissait, en toute décontraction, comme « ce qu’il y a autour de la publicité »… Tissé d’étonnantes archives et ponctué de témoignages – de ses proches collaborateurs, de journalistes, mais aussi, en France, d’Anne Sinclair et de Jack Lang –, ce passionnant portrait d’un personnage aussi controversé que fascinant, cultivant la démesure, est en outre celui d’une époque où règne en maître le culte du libéralisme et du self-made-man.

Documentaire de Simone Manetti (Allemagne, 2024, 1h30mn)

Disponible jusqu’au 09/09/2024