Documentaire

Il existe des événements qui ont bouleversé le monde de l’histoire contemporaine. Planète Bac – Quand le monde bascule – en a sélectionné 26 et les a scénarisés selon une trame commune reprenant en détail leur chronologie.

Menés à la manière d’une enquête, ces documentaires de grande qualité produits à partir d’images d’archives, de photos d’époques inédites et de cartes en 3D, vous garantissent d’être l’outil original, ludique et efficace pour bien comprendre et retenir les évènements clefs du programme de terminale.