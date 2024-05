Documentaire

A Yalta, en février 1945, Roosevelt, Churchill et Staline, les dirigeants des trois grandes puissances alliées contre le nazisme, se réunissent pour imaginer l’après-guerre, lors de l’une des conférences internationales les plus importantes de tous les temps. Tandis que, sur le terrain, Américains, Britanniques et Soviétiques se battaient contre Hitler, dans les salons feutrés de Yalta, leurs dirigeants se livraient une lutte sans merci. Car au-delà de leur ennemi commun, les «trois grands» avaient des ambitions et des intérêts différents, qu’ils ont parfois cherché à préserver à tout prix. Pressions, coups de bluff, secrets, espionnage, intimidation : en se fondant sur les souvenirs des participants, le documentaire raconte les coulisses captivantes de ces discussions qui ont dessiné l’avenir de la planète.