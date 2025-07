Documentaire

L’été est arrivé plus tôt que prévu dans les Bouches du Rhône, et dans les massifs forestiers, la situation se dégrade. Le thermomètre dépasse déjà largement les 30° et la nature souffre.

Pas une goutte de pluie depuis des mois, un printemps chaud et sec. La végétation est déjà prête à s’embraser. En plus de ces conditions météo extrêmement défavorables, des incendies précoces se sont déclarés durant le printemps. Un pyromane rôde, et quelques pinèdes en ont déjà fait les frais. La saison de lutte contre les feux de forêt s’annonce rude.

Un documentaire de Sacha Bollet, Benoit Demarle, Jacques Bedel.