Documentaire

«Sauver ou périr», telle est la devise de la brigade des Sapeurs-pompiers de Paris. Chaque année, les 8500 soldats du feu qui veillent sur les habitants de la capitale réalisent plus de 400000 sorties. Parmi eux, les hommes de la caserne de Chaligny, qui couvre l’un des secteurs les plus animés de Paris. Une équipe a suivi leur quotidien mouvementé. L’un des points chauds de leur zone d’action, c’est la place de la Bastille. Tous les week-ends, les bars et les discothèques du quartier font le plein de fêtards. Avec la consommation d’alcool et de stupéfiants, la situation peut vite dégénérer : les pompiers sont mobilisés jusqu’au bout de la nuit.