Documentaire

Les élèves pompiers de Paris affrontent leur peur du vide lors d’exercices de formation exigeants. En plus d’une excellente condition physique, ils doivent faire face à la chaleur intense et aux dangers des interventions en espace clos. Lors de leur entraînement, les recrues apprennent à se protéger du rayonnement des fumées en s’agenouillant dans des caissons en feu. Le documentaire met en lumière les risques liés aux fumées et à la chaleur lors des incendies, ainsi que les protocoles de sécurité post-incendie, essentiels pour prévenir les brûlures et se protéger des particules nocives.

Réalisation: Emilie Lançon