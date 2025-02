Conférence

Bercée par la citation de Gandhi « Soyez le changement que vous désirez voir dans ce monde », Corinne Antoine-Guillaume réinvente notre conception, notre regard, notre appréhension de la vieillesse et de la personne âgée. Directrice d’un EHPAD depuis 10 ans, Corinne propose un management innovant, une conception de la maison de retraite originale, bienveillante et respectueuse de chaque résident. Kersalic, un établissement ouvert sur la cité, se questionnant sans cesse sur les désirs, les envies et les besoins de nos aînés. Depuis dix ans, Corinne Antoine-Guillaume est la directrice de l’EHPAD Kersalic. Déterminée, elle réinvente la vision du grand âge. Cadre de santé à domicile, directrice d’école d’aide-soignante, Corinne Antoine-Guillaume transmet sa passion et son engouement pour ce public. Créative, atypique, originale, elle devient la directrice de l’EHPAD Kersalic à Guingamp (22), bousculant au passage la vision du grand âge. Capitaine de navire de soixante-douze passagers et de cinquante-quatre matelots, Kersalic est un bateau empli de bienveillance et de richesses. Il prend des caps, contourne les tempêtes, pour former une cohésion et une cohérence, dans le respect de chaque membre de l’équipage.