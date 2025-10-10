Monter sa boîte sans argent : la solution « business angels » Quand on veut monter sa boîte, difficile d’emprunter auprès des banques. Alors, de plus en plus de jeunes créateurs d’entreprise vont chercher l’argent ailleurs, chez des particuliers prêts à parier gros. Ces investisseurs amateurs, on les appelle des « business angels ». Il y en a déjà 10 000 en France. Parmi eux, quelques milliardaires français du net (comme les fondateurs de Free ou de Meetic), mais aussi des cadres supérieurs, des professions libérales ou d’anciens patrons qui veulent faire fructifier leur épargne. Ces anges-là sont très intéressés : pour que leur investissement rapporte, ils ne sélectionnent qu’un projet parmi des centaines. Sur quels critères un « business-angel » décide-t-il de plonger ? Combien sont-ils prêts à miser ? Et quelles sont leurs chances de faire fortune ?
Réalisateur : Emmanuel CREUTZER