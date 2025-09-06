Les métiers du digital bouleversent profondément le marché de l’emploi, redéfinissant à la fois les compétences attendues, les modes...
4 heures du matin à la maternité de l’hôpital Necker. Un petit cri. Audrey, la sage-femme, installe le bébé...
Trois ans de travail pour à peine 200 euros de bénéfices… Ca donne à réfléchir !
« Engager, motiver et fidéliser les jeunes ? c’est possible ! même si on ne s’appelle pas Google ou Apple… »...
C’est un événement très attendu des étudiants en lycée agricole, le concours du salon de l’agriculture ! Qui décrochera...
Devenir majordome, un sacré changement de vie
Le financement des entreprises connaît depuis plusieurs années de profondes transformations, portées par des évolutions économiques, technologiques et réglementaires....
Se lancer dans l’aventure de la micro-entreprise est un choix de plus en plus fréquent pour celles et ceux...
Economique, écologique et pratique : travailler à vélo est dans l’air du temps. Il y a un an et...
Vendeurs de rue de mère en fille
Si vous êtes un passionné de la gastronomie, envisagez une carrière dans ce domaine ou simplement curieux d’en apprendre...
Jérôme Bastianelli, Directeur du Musée des arts premiers « Jacques Chirac », Quai Branly, découvre et raconte les photos marquantes de...
En Allemagne, plus de 650 000 personnes n’ont pas de toit. Un triste chiffre qui ne cesse de croître. La...
Paul, Wendy, Olivia et Pierre. Tous sont à l’école Boulle, tous en dernière année de Diplôme des Métiers d’Art...
Le travail des éducateurs de rue, qui oeuvrent souvent dans l’ombre, n’est pas toujours compris, ou mal connu. Leur...
Fred et Jamy nous entraînent dans le service Infos de la rédaction de France 3 à Paris et nous...
Stéphane Plaza est devenu l’agent immobilier le plus célèbre de l’hexagone. Tous les mois, il part à la rescousse...
Ils sont plus de 670 000 vendeurs à domicile à sillonner les routes de France avec leurs petites mallettes,...
Dans une usine désaffectée de La Sarraz, Olivier Grieb se rend tous les matins à son atelier pour se...
Les artisans français de l’excellence possèdent un savoir-faire unique que des clients du monde entier nous envient. Sollicités aux...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site