Innovez ! Tel est le nouvel impératif de toutes les entreprises, petites ou grandes, quel que soit le secteur...
Le télétravail s’est généralisé durant la récente pandémie de Covid. Parmi les interrogations que suscite cette forme d’activité professionnelle,...
Flavia et Thierry travaillent tous deux sur les toits en pierres. Elle vient du Tessin et lui de Fribourg....
Les termes comme l’innovation, les parts de marché et les objectifs mensuels sont presque quotidiennement utilisés au sein des...
Apprentissages collaboratifs, communautés de pratiques, organisations apprenantes, communautés épistémiques… les modalités et dispositifs de formation se sont diversifiés. La...
« Animateur de centre de loisir » / Vacances de printemps à Issy les Moulineaux. Pendant cette période, les écoles de...
Depuis quelques années, la formation en ligne connaît une véritable révolution. Longtemps perçue comme un simple prolongement numérique des...
Le métier d’infirmier(e) est souvent vécu comme une vocation. Il demande une grande implication émotionnelle, une capacité d’adaptation permanente...
Une Passion, un Métier est une série-documentaire sur quatre anciens métiers : le maréchal-ferrant, le vitrailliste, l’imagier (Imagerie d’Epinal)...
Portrait de trois Français qui ont décidé du jour au lendemain de tout plaquer pour retrouver l’épanouissement personnel dans...
Vous êtes à la recherche d’une carrière stimulante dans le domaine du conseil. Que ce soit dans le cadre...
Siham, Moustapha, Kahouter, Karim, Sidi-Jaffar, la vingtaine, sont gardiens de la paix dans un quartier chaud parisien. Musulmans pratiquants...
Accidents de la route ou domestiques, noyades, incendies : nous suivrons les 300 professionnels de l’urgence mobilisés à Narbonne...
Juin 2008, en Alsace. Une usine ferme définitivement ses portes après deux siècles d’activité. Durant plusieurs mois, nous avons...
Il est difficile de savoir combien de Français sont chaque jour victimes de discrimination au travail ? En raison...
Médecin légiste, une profession hors du commun, médiatisée à l’extrême à travers les séries télévisées. Ils sont ICI https://bit.ly/2RDK6wZ...
Un voyageur français sur sept a déjà eu la mauvaise surprise d’avoir sa valise égarée après un vol en...
Ils ont choisi de troquer leur ordinateur contre un travail manuel : travail plus épanouissant, plus de liberté, et...
Un passionné devenu directeur d’un des plus importants cirques itinérants. Originaire du Nord de la France, le monde du...
En 2024, les femmes continuent à rencontrer des difficultés pour trouver leur place dans le secteur industriel. Selon l’Insee,...
