Comment améliorer la qualité de travail des agents en situation de handicap ?

Cultiver l’égalité des chances en entreprise constitue une valeur à encourager. Veiller ainsi à offrir aux personnes en situation de handicap de bonnes conditions de travail pour offrir le meilleur d’eux-mêmes constitue une voie à suivre pour tout chef d’entreprise. Si la question du handicap en milieu professionnel vous intéresse, découvrez ici la meilleure approche à adopter.

Faire appel à un cabinet de conseil et de formation



Comme sus évoqué, une entreprise qui prend en considération les besoins de ses travailleurs afin de leur offrir un environnement de travail optimal et respectueux de leurs droits est à féliciter. Cette noble démarche favorise l’insertion des personnes en situation de handicap.

La première étape importante à satisfaire est de bien structurer sa politique de handicap. Pour ce faire, sollicitez un cabinet de Conseil handicap pour vous accompagner. Un partenaire comme Atouts & Handicap aide depuis 2007 les entreprises à comprendre les obligations légales en matière de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Faire appel à des experts extérieurs permet de désamorcer certains tabous et stéréotypes qui entourent encore la situation du handicap en milieu professionnel. Leur accompagnement et leurs conseils vous seront ainsi utiles pour promouvoir au sein de votre entreprise une meilleure acceptation de l’autre.

Ils vous aideront à définir ensemble une politique structurée qui prendra en compte les volets sensibilisation et Formation handicap de vos équipes. Toutes les personnes ainsi concernées seront en conséquence formées aux bonnes pratiques pour :

accueillir ;

encadrer ;

et travailler avec des individus dont les capacités sont différentes des leurs.

Cette démarche participative fera le bonheur des agents en situation de handicap au sein de votre entreprise. De même, elle aura pour effet de renforcer la cohésion sociale ainsi que la solidarité interne des équipes.

Aménager des postes de travail adaptés



Un autre aspect fondamental sur lequel travailler pour améliorer la qualité de travail de vos agents en situation de handicap est de leur aménager des postes de travail adaptés. En ce sens, pour cette catégorie de professionnels, vous devez mettre un accent particulier sur l’ergonomie des mobiliers de travail et sur l’accessibilité aux locaux !

Alors, qu’il s’agisse :

d’installer des logiciels de reconnaissance vocale pour les malvoyants ;

de rehausser un bureau pour un employé en fauteuil roulant ;

ou opter pour des sièges ergonomiques, ne laissez rien au hasard pour satisfaire les besoins de chacun.

Ces petites marques d’attention de votre part feront toute la différence. Pour mettre cela en place, n’hésitez surtout pas à sonder chaque collaborateur quant à ses besoins d’aménagement, et ce, quel que soit son statut vis-à-vis du handicap.

Cultivez une intelligence collective en entreprise

Pour finir, encouragez la collaboration et la communication au sein de vos équipes. En réalité, loin d’être un fardeau comme certains peuvent le penser, la diversité représente bel et bien une force pour une organisation. Même quand il est question de handicap.

Nous vous invitons à cultiver l’intelligence collective. Tirez par exemple profit des expériences, du savoir-faire et des points de vue variés de tous. Cela stimulera l’innovation, mais aussi la haute de la performance individuelle de chaque personne impliquée. En bref, établissez un climat de confiance et de respect mutuel où chaque agent se sent libre et écouté.