Les plumes sont devenues une tendance de mode populaire, passant des cabarets parisiens aux accessoires de tous les jours. Les maisons de plumassiers français sont les gardiennes de cet artisanat traditionnel.
Le travail au noir en France est un grave problème, coûtant plus de 50 milliards d’euros à l’État. Nos...
Trois jours pour apprendre à convaincre, se vendre, se dépasser. Dans une société où la réussite professionnelle passe souvent...
Du matin au soir ils sont dans tous les endroits les plus passants de Paris, vous les avez sûrement...
Nous suivons les plus grands paparazzis dans leur travail, rythmé entre espionnage et culot, afin de capturer dans leur...
Les cordistes et les guides de haute montagne voient chaque jour leur vie suspendue au bout d’un fil. En...
Boum ! Manipuler des explosifs n’est pas un jeu d’enfant… En Afghanistan, le démineur humanitaire Sayed Mohammad sécurise les...
On est souvent bien tenté de croire que les gens, notamment les jeunes, ne portent aucun intérêt à la...
Ils travaillent nuit et jour pour secourir et sauver des vies. Les médecins et standardistes du SAMU de Lyon...
Décriée depuis la mort de la princesse Diana, la profession de paparazzi revient sur le devant de la scène...
Réussir, ça veut dire quoi en fait ? 45 % des 18-25 ans poursuivent des études supérieures, dans la...
À cette époque d’une ère nouvelle pour l’humanité toute entière, la technologie, maillon indissociable de l’avancée de la société,...
Les avalanches sont imprévisibles, destructrices et souvent mortelles. Lorsque les masses de neige dévalent à toute vitesse vers la...
Ils sont confrontés à des situations surprenantes et uniques. Les pompiers de Paris sont surentrainés et se tiennent prêts...
Pour beaucoup, la liberté commence d’abord par le travail. Alors quoi de mieux que d’avoir son propre commerce et...
Partez à la découverte du Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Tous les ans, cette institution met en compétition...
7 jours sur 7, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, il doit chouchouter des clients...
Le 12 juillet 2012. Neuf personnes périssent dans un éboulement de neige au Mont Maudit, l’un des itinéraires menant...
Ils sont chaque année près d’un million à sacrifier leurs vacances pour mettre un peu de beurre dans leurs...
Greg Lecoeur est un photographe virtuose, multi récompensé pour ses photographies du monde maritime. Thalassa l’a suivi dans une...
On les croise chaque jour sur les routes et pourtant, on ne les connaît pas. Même leurs partenaires de...
