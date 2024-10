Documentaire



Véronika, Eric et Maxime ont des parcours de vie singuliers et pour point commun d’avoir renoué avec le monde agricole. La Nature de l’homme est un triptyque qui nous invite à nous immerger dans leurs histoires et trace, de manière elliptique, une réflexion sur notre lien à la terre et les enjeux y attenant. « Ferment » raconte le parcours d’Eric Marie qui a décidé de quitter la ville pour s’installer comme paysan boulanger dans le Magnoac.

Réalisateur : Sylvain Ferrari