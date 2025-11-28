Travail, sens, accomplissement, reconversion, quête intérieure, justice sociale, égalité des chances, introspection, engagement, altruisme, intelligence artificielle, transformation professionnelle… Que veut-dire trouver du sens dans notre travail ? Et comment trouver ce sens ? Comment Maslow nous éclaire-t-il sur ce sujet ? Et comment savoir si l’on est encore aligné avec ce que l’on fait ? Quels sont les 4 piliers du sens au travail ? Qu’est-ce que l’amour professionnel ? Le besoin d’accomplissement est-il un luxe réservé à ceux qui ont du temps et des moyens ? Ludovic de Gromard nous invite à renverser la pyramide de Maslow pour replacer le sens au cœur de nos vies, à repenser notre rapport au travail et à redonner sa place à l’altruisme dans la réussite.