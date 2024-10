Article

La musicothérapie, thérapie mêlant son et rythme, a une origine très ancienne et particulièrement liée à l’histoire humaine. Bénéfique, la musicothérapie est utilisée pour de nombreuses pathologies. Les recherches montrent même d’excellents résultats de la musicothérapie sur les maladies dégénératives.

Musicothérapie : des origines anciennes

Lorsque l’on évoque les prémices de la musicothérapie, il faut remonter à la Préhistoire pour en découvrir les premiers éléments. Plutôt liée à une pratique magique, la musicothérapie à cette époque se traduit essentiellement par la recherche de sonorités à travers l’utilisation des éléments de la nature: pierres entrechoquées, bois frottés… comme peuvent en témoigner peintures et fossiles découverts lors de fouilles.

Cependant, il faudra attendre l’époque de la Grèce Antique, 500 avant J.-C., pour que la musique soit associée à la médecine, pour constituer la musicothérapie actuellement connue. Se basant sur les traités écrits par Hippocrate, la médecine grecque se propose de soigner par le son les maladies de l’esprit, grâce notamment à la théorie de la musique des sphères (les mouvements planétaires créent une musique qui équilibre l’esprit). La musicothérapie employée par les Grecs Anciens aide ainsi les médecins à soigner manie et mélancolie grâce à des mélodies variées qui donnent courage, volonté d’agir, apaisement, plaisir…etc.

A la même époque, en Chine, plus d’une centaine de méthodes de musicothérapie sont déjà utilisées par les médecins. Très tôt, les Chinois ont mis en évidence la liaison entre les sons et le rythme de vibration des organes internes. En associant les sons, ils utilisaient la musicothérapie pour soigner toutes sortes de maladies.

Très corrélée au sacré dans son sens large, la musicothérapie fait partie intégrante de nombreuses religions et cultures tribales: de la prière chrétienne à l’utilisation des bols chantants tibétains, en passant par les transes chamaniques ou les invocations de la nature chez les indiens, la musicothérapie est utilisée dans chaque culture.

Une méthode pour soigner l’esprit

Principalement utilisée pour soigner les maux de l’esprit lors de ses premières utilisations, la musicothérapie entre désormais dans le cadre général de la médecine: neurologie, cancérologie, cardiologie… La liste est longue et s’adresse à tous les publics. En effet, la musicothérapie ne consiste pas à effectuer des prouesses musicales, mais plutôt à mettre en musique ses états d’âme.

Deux méthodes sont proposées aux patients dans le cadre de séances de musicothérapie:

– La musicothérapie réceptive où le patient se contente d’écouter une pièce de musique qui fait surgir des émotions, des sensations

– La musicothérapie active au cours de laquelle le patient utilise des instruments, chante ou suit un rythme grâce aux mouvements de son corps.

En ce qui concerne les maladies et troubles mentaux, la musicothérapie a montré d’excellents résultats dans le traitement des dépressions et des troubles anxieux. Par l’utilisation de sons apaisants, la musicothérapie permet de diminuer très nettement le taux de cortisol (hormone responsable du stress et de l’anxiété) dans le cerveau et d’augmenter la production d’endorphines qui favorise la détente et le bien-être.

D’un abord simple, tout un chacun a déjà utilisé la musicothérapie sans en avoir forcément conscience: cette chanson qui nous fait monter les larmes aux yeux ou nous rend heureux sans trop savoir pourquoi, ce vers d’oreille qui nous trotte dans la tête pendant des jours ou ces adolescents apaisés au son du Black Metal… Au-delà de ces expériences quotidiennes, les études actuelles sur la musicothérapie tendent à montrer qu’elle est une aide précieuse dans de nombreuses pathologies.

Musicothérapie: un miracle pour la médecine

L’être humain est une espèce musicale: en effet, le cerveau de l’Homme comprend beaucoup plus d’aires de traitement de la musique que d’aires du langage. Partant de cette découverte relativement récente, la musicothérapie s’est intéressée aux effets bénéfiques qu’elle pourrait apporter chez les patients souffrants de maladies dégénératives ou incurables. Et il s’avère que les résultats obtenus ont laissé les scientifiques pantois.

Utilisée avec des enfants et adolescents autistes, la musicothérapie permet d’augmenter les vocalisations, les gestes, l’attention, la communication et le jeu. Les chercheurs ont également observé une amélioration de la conscience du corps et de la coordination des mouvements.

Chez les malades de Parkinson, la musicothérapie réduit les désordres moteurs et améliore très nettement la précision des mouvements. Par ailleurs, elle apporte un soulagement émotionnel et rend le langage plus aisé.

Dans les cas de démences ou pour la maladie d’Alzheimer, la musicothérapie a montré des effets étonnants, en particulier elle calme les accès de démence (agressivité, colère …) et permet de diminuer ainsi les dosages de calmants. Chez les amnésiques ou les alzheimériens, la musicothérapie est utilisée pour faire remonter des souvenirs ou servir d’ancrages dans le présent.

Des recherches sur les fonctions cérébrales effectuées au Canada et aux États-Unis ont permis de montrer grâce à des radios et scanners que lorsque la communication verbale n’est plus possible (démence, traumatisme, Alzheimer, …), l’aire du traitement de la musique se développe, devenant de cette façon une nouvelle forme de langage.

On se souviendra alors de Nietzsche, privé de la parole et devenu dément et paralysé en raison d’une neurosyphilis, qui continua à s’exprimer grâce à ses compositions au piano…