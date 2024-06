Documentaire

Ne rien manger pendant une semaine, ne boire que de l’eau et des tisanes, marcher 5 heures par jour… il s’agit lors de ce stage filmé dans le Vercors de reprogrammer son corps et son esprit face à la sensation de faim. Mais le jeûne n’est pas qu’une méthode d’amaigrissement. Patricia, 53 ans, veut en finir avec ses habitudes alimentaires, Sophie et Marc souhaitent changer leur rapport à la nourriture. Comment vont-ils supporter le manque ? Arriveront-ils à sortir de leurs habitudes ?