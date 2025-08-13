La pratique du jeûne a gagné récemment une certaine popularité avec l’idée que le moment où nous mangeons influe, autant que la qualité et la quantité de l’alimentation, sur notre santé et notre bien-être. Plusieurs hormones agissent de concert pour modifier la faim et la satiété. Cette conférence présente leur rôle et comment le jeûne intermittent peut influencer la santé.