Article Les plantes médicinales oubliées : un trésor de savoir ancestral Depuis la nuit des temps, les plantes ont été les alliées naturelles de l’homme pour soigner, apaiser et prévenir...

Documentaire Maternité : plus de place en réanimation néo-natale Cinq-mille-six cents bébés y naissent chaque année. « Jeanne de Flandre », dans les Hauts de France est la...

Article L’algodystrophie des pieds : symptômes, causes, diagnostic et traitements L’algodystrophie des pieds, également connue sous le nom de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), est une affection chronique qui...

Documentaire Quand les contenants contaminent les aliments Emballage alimentaire : Les huiles minérale toxiques

Documentaire La nouvelle mode des laits végétaux Petite révolution dans le lait ! le traditionnel lait de vache a aujourd’hui de nombreux rivaux. On en trouve...

Documentaire Que valent les régimes en ligne ? Loémie est une jeune maman, étudiante préparatrice en pharmacie, dynamique et coquette. Elle a 26 ans et c’est à...

Article Greffe de cheveux : à quel âge peut-on l’envisager ? La greffe de cheveux est une intervention qui permet à de nombreuses personnes qui ont la calvitie de reprendre...

Documentaire Prêts à tout pour un sourire parfait Les Suisses sont toujours plus nombreux à céder à la mode des dents parfaitement blanches et alignées, comme les...

Article Comment optimiser naturellement son énergie et sa performance au quotidien ? Vous souhaitez booster votre énergie sans recourir à des artifices ? Il existe une multitude d’astuces simples et accessibles pour...

Documentaire Les pouvoirs extraordinaires du corps humain – Les secrets de nos cinq sens Adriana Karembeu et Michel Cymes s’envolent pour l’Inde du Sud, pays où s’affolent les cinq sens au contact des...

Documentaire L’enfer de l’attente d’une greffe de cœur Depuis un infarctus, c’est une machine qui fait battre son coeur. A 42 ans, Arnaud vit en sursis. Ce...

Documentaire Santé en Suisse, qui veut gagner des millions 15% de leur budget, c’est désormais ce que les Suisses consacrent à leur santé et c’est énorme. La hausse...

Article Le cbd, quels bienfaits ? Le cannabidiol, communément appelé CBD, suscite de plus en plus d’intérêt pour ses nombreux bienfaits potentiels sur la santé...

Documentaire La dyslexie, un trouble mal compris Aux côtés de chercheurs, de médecins spécialisés et de personnes touchées par la dyslexie, exploration d’un trouble dont les...

Documentaire Pour une meilleure santé globale On sait que la sédentarité rend malade, car nos corps sont programmés pour la chasse et la cueillette. Pourrait-on...