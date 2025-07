Conférence

Passionnée par la lecture, la réalisation de grands projets et l’exploration des relations humaines Nadine est aujourd’hui Maître formatrice et Consultante certifiée pour les entreprises en Discipline Positive. Elle nous dévoile comment prendre le pouvoir sur notre santé mentale et muscler notre pensée pour la rendre toujours plus utile et constructive même dans les situations les plus extrêmes !