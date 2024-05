Documentaire



Guillaume est obèse depuis toujours. Quand nous l’avions rencontré il avait quatre ans. Aujourd’hui, il en a 12 et pèse 92 kilos. L’adolescent a des rendez-vous médicaux réguliers : alors que nous l’accompagnons pour ce nouveau reportage, sa famille apprend que l’obésité de Guillaume est favorisée par des facteurs génétiques. A treize ans, Mickaël a limité sa prise de poids. Aujourd’hui à 73 kilos pour 1m55, Mickaël mange ce qu’il veut mais son poids reste son idée fixe. Il passe tous les jours sur la balance. Lors de notre première rencontre, Mickaël pesait 25 kilos… à quatre ans. La vigilance de sa mère, l’exercice physique régulier ont permis de limiter la prise de poids. Depuis 10 ans, le nombre d’enfants obèses baissent en France sauf dans les familles les plus modestes. Trois enfants en surpoids sur quatre le resteront à l’âge adulte. L’un des médecins que nous avions rencontrés, il y a huit ans, avoue son échec et son impuissance à soigner ces enfants en surpoids. Depuis deux ans, et malgré les polémiques soulevées dans le corps médical, ce pédiatre préconise la pose d’anneaux gastriques dès l’âge de douze ans pour les cas les plus graves. Nous avons rencontré un jeune de quatorze ans qui a perdu près de 20 kilos depuis son opération et qui témoigne.

Auteur : Laure-Anne Berrou

Tony Comiti Productions