Podcast

On dit du cheval qu’il est la plus noble conquête de l’homme. Mais s’il était bien plus que ça ? S’il pouvait être un allié sur le chemin de la guérison ? S’il devenait un soutien pendant la maladie ? Créée en 2017 pour soutenir les femmes touchées par un cancer, Hope leur propose, quels que soient le stade de la maladie et le type de cancer, de participer gratuitement à des séances d’équithérapie. Le cheval est un miroir de nos émotions ; il détecte nos peurs, nos colères. Étreindre un cheval, respirer avec lui, c’est se mettre en cohérence cardiaque avec lui et permettre le lâcher prise. Au cours d’un épisode touchant, l’incroyable et multi-talentueuse Annabel Brourhant, fondatrice de l’association Hope, évoque son propre parcours et nous fait découvrir cette thérapie qui permet de lutter contre la dépression, l’anxiété, la fatigue mais aussi la perte de confiance en soi, en estime de soi et en qualité de vie qui touchent les femmes malades.