Podcast

Et si, pour nous apaiser, il fallait revenir à notre toute première vibration ? L’eau, source de vie, mémoire de notre origine et messagère du sacré, est au cœur de ce rituel. Elle nous relie à notre venue au monde, à l’empreinte de notre vie intra-utérine, à cette matrice qui nous a portés avant notre incarnation. À travers une respiration consciente et des visualisations douces, Anne Ghesquière nous guide dans une immersion sensorielle pour revivre, apaiser et honorer ce passage fondateur.