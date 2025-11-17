Conférence

À l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées (#SEEPH), le Campus Fonderie de l’Image a clôturé 2024 avec une conférence intitulée Handicaps invisibles & Alternance.

Organisé aux côtés du cabinet d’expertise neuropsychologique Nevaya, cet événement ouvert à tous a réuni formateurs, étudiants, salariés du Campus et maîtres d’apprentissage autour d’un sujet bien trop souvent tabou. L’objectif : en une heure, mettre en lumière des typologies de handicaps méconnues mais aussi livrer des clés d’adaptations pédagogiques concrètes.