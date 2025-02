Documentaire

Ce documentaire poignant et intimiste explore la transformation radicale que peut provoquer une maladie grave. À travers son expérience personnelle, Nicolas Bourgouin a souhaité raconter comment le diagnostic du cancer, puis les soins pour l’éradiquer ainsi que ce temps suspendu qu’on appelle la rémission, lui ont permis de redécouvrir la vie sous un angle nouveau, plus vibrant et plus précieux. Ce film donne également la parole à ceux qui partagent son quotidien et en particulier sa femme, devenue aidante du jour au lendemain. Leur témoignage est essentiel pour comprendre l’impact du cancer sur les proches, leur force, leur courage et parfois leurs sacrifices. L’ombre du cancer peut assombrir la vie de couple, mais elle peut aussi renforcer les liens et raviver l’amour. Leur histoire est une épreuve de vérité, un parcours de résilience commune.