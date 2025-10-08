Comment traverser l’épreuve du cancer ? Cette épreuve peut-elle être féconde ? Quels soutiens trouver auprès des soignants et de l’entourage ? Peut-on porter un autre regard sur la maladie ? Les Drs Cloé Brami et Chrisotphe André nous offrent des repères, des ressources et des conseils. Ils nous proposent une autre manière de penser la médecine : plus globale, plus empathique et plus vivante, autour du Care et de la santé intégrative.