Conférence

Le handicap cristallise de nombreux enjeux politiques et sociaux. Alors que la proportion de personnes en situation de handicap s’élèverait à environ 15% de la population mondiale, la définition du handicap demeure pourtant parfois équivoque. Les notions de déficience et de handicap sont-elles interchangeables ? La présence d’une déficience physique, sensorielle ou psychique engendre-t-elle nécessairement une situation de handicap ? À l’inverse, le handicap est-il une construction sociale largement façonnée par le contexte culturel dans lequel l’individu évolue ? Comment les organisations marchandes et non marchandes peuvent-elles s’emparer du sujet du handicap sans risquer d’alimenter des stéréotypes susceptibles de stigmatiser les individus ? En prenant appui sur les principaux résultats issus des champs de la sociologie du handicap et des disability studies, éconstruisons certaines idées reçues en clarifiant le vocabulaire couramment utilisé pour désigner le handicap.