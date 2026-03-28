Ressources Dans la même catégorie

Article Sieste : quelle est la durée idéale ? Les siestes, généralement négligées dans le rythme accéléré de la vie moderne, sont en réalité une pratique incroyablement bénéfique....

Documentaire Accidentés de la route La vie peut basculer en une fraction de seconde. Près de 16 000 personnes survivent à des accidents grave...

Documentaire Ils vivent dans une maison humide : les conséquences sur leur santé Avoir froid chez soi parce qu’on n’a pas les moyens de se chauffer correctement, c’est le quotidien d’un Français...

Documentaire Le lien spécial entre cette infirmière et sa patiente à l’EHPAD La vie d’un EHPAD n’est pas toujours de tout repos, mais aux « Jardins d’Haïti » à Marseille, tout est mis...

Documentaire Calvitie : une solution miracle ? Avant l’âge de 65 ans, environ un quart des hommes se retrouvent confrontés à la calvitie, une affection fréquente...

Documentaire EHPAD : une résidente désorientée devient violente La vie d’un EHPAD n’est pas toujours de tout repos, mais aux « Jardins d’Haïti » à Marseille, tout est mis...

Podcast Nadia Bouali : libérer le potentiel de notre cerveau « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un...

Article Quelles solutions contre la sécheresse vaginale ? La sécheresse vaginale est un problème courant qui touche de nombreuses femmes à un moment de leur vie. Cette...

Documentaire Mon enfant est atteint d’une maladie rare | Partie 2 Le premier enfant de Maryline et Nicolas est atteint de la maladie d’Angelman, une maladie rare qui ne touche...

Article Les pères aussi peuvent souffrir de dépression post-partum Depuis des décennies, la dépression post-partum est considérée comme un trouble exclusivement féminin. En effet, cette maladie, qui frappe...

Article Quels avantages offrent les endives ? L’endive, souvent surnommée « perle du Nord », est un légume-feuille qui se distingue par sa texture croquante et son goût...

Documentaire Chirurgie esthétique au masculin La tendance est manifeste : de plus en plus d’hommes optent pour des interventions chirurgicales pour améliorer leur apparence...

Documentaire Tous accros aux dîners apéros \r

Dans les rayons des supermarchés, les invitations au grignotage se multiplient. Le marketing agroalimentaire cible les jeunes aussi bien...

Documentaire Les effets du Profhilo sur le rajeunissement de la peau en médecine esthétique Dans un monde où la quête de jeunesse et de beauté est omniprésente, l’innovation dans les soins de la...

Article Les principales sources de vitamine A La vitamine A est un nutriment essentiel qui joue un rôle crucial dans le maintien de la santé oculaire,...

Documentaire Nouveau: des solutions pour faciliter la vie des seniors Quand on a pris de l’âge il devient difficile d’effectuer les taches du quotidien. Rhumatisme, arthrose, vue qui baisse,...

Documentaire Les eaux minérales peuvent être dangereuses pour la santé Certaines eaux ne sont pas bonnes pour tout le monde.