Documentaire

En Espagne, nation particulièrement progressiste en matière de droits des femmes, la ménopause est évoquée de plus en plus ouvertement. Toutefois, là-bas comme ailleurs, elles se sentent abandonnées, considérées comme « périmées ». Selon elles, seule une discussion ouverte et dénuée de préjugés permettra de lutter contre les idées reçues et de lever les tabous dans l’ensemble de la société.

Reportage (Allemagne, 2024, 30mn)

