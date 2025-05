Documentaire

Elles ont décidé de parler. Et de tout dire. Dans Monoposées, des femmes témoignent avec force et lucidité sur une période souvent passée sous silence : la ménopause. Bouffées de chaleur, sécheresse, prise de poids, colère, solitude, baisse du désir… autant de bouleversements vécus dans le silence ou la honte.

Le film met en lumière un mal invisible, banalisé, voire nié, alors qu’il touche plus de 11 millions de femmes en France. Derrière les symptômes, ce sont aussi des identités qui vacillent, des couples qui se réinventent, des corps qui changent et des femmes qui cherchent à se retrouver.

Mais ce reportage va plus loin : il explore aussi la renaissance possible après la tempête. Libérées des injonctions, certaines découvrent une nouvelle liberté. Et toutes rappellent une évidence : la ménopause n’est pas une fin, c’est une transition. Et surtout, elle mérite d’être entendue.