Podcast



Anne Ghesquière reçoit dans Métamorphose Céline Roy, ancienne danseuse professionnelle, prof de Pilates, formée à l’approche Posturo-Respiratoire du Dr Bernadette De Gasquet et à la théorie polyvagale avec Ludovic Roux. Parlons de notre ventre : bouleversements hormonaux et digestifs, ballonnements, douleurs musculaires, fatigue, émotions exacerbées et autres inconforts sont le lots de nombreuses femmes de plus de 40 ans, qui voient parfois leur corps leur échapper, avec l’entrée dans la phase de pré puis ménopause. Et si l’on mettait du moelleux dans notre ventre en apprenant à le chouchouter