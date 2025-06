Documentaire

Le documentaire “CES INSTANTS PRÉCIEUX” a été réalisé dans les pas des équipes des unités de soins palliatifs qui accompagnent les patients jusqu’au terme de leurs vies.

Des hommes et de femmes arrivant dans ces lieux au terme de longs parcours médicaux, en situation de grande souffrance physique et souvent de détresse psychologique, avec une espérance de vie de quelques jours.

Dès leur arrivée, leurs souffrances physiques sont prises en charge par des équipes soignantes formées tout spécialement à l’attention et l’écoute, et à la prise en charge de la personne dans sa totalité.

Aux dires des soignants, quasiment toutes les souffrances physiques sont soulagées, les douleurs morales restant les plus difficiles à soigner..

Car soulager les souffrances permet aux patients de retrouver rapidement un confort physique et moral pour leurs derniers moments de vie d’où ce titre choisi pour ce documentaire : « Ces instants Précieux ».

Des moments précieux entre tous en effet car ils permettent aux patients de vivre avec leurs proches des moments privilégiés permettant dans de nombreux cas de se retrouver, de se comprendre enfin, souvent de se pardonner à la suite de graves blessures ou conflits.

Comme nous le dit ce grand médecin : “Il y a demande d’euthanasie si le patient se sent totalement rejeté de l’espace des vivants.”

Et cet autre médecin : « Derrière cette demande, il y a profondément inscrit dans le coeur des malades cette question : « Est-ce que vous m’aimez encore ? »

Ce film, toujours d’une grande actualité, a été largement télédiffusé, diffusé en DVD et salué par des publics nombreux à l’occasion de projections-débats publiques dans les plus grandes villes de France.

Un documentaire de Marc Jeanson