Documentaire

Chaque jour, nous sommes exposés à des centaines d’ondes venant des antennes relais, des portables, des lignes à haute tension ou encore des micro-ondes. Nous ne sommes pourtant pas égaux face à ces nouvelles technologies, et certaines personnes sont plus sensibles que d’autres. C’est le cas des EHS, autrement dit les « Electro Hyper Sensible ». Ils seraient entre 3 et 6 % en France. Un refuge a ouvert il y a tout juste un an dans la Drôme pour leur permettre de venir se reposer loin des ondes. Un documentaire de Patrick Spica Productions.