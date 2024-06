Conférence

Cette conférence universitaire ouverte à tous s’est tenue le vendredi 24 février 2017. Elle avait pour thème :

– Adapter les déterminants structurels aux situations locales

– Reconnaitre le caractère central de la sexualité

– Défendre les droits humains et l’égalité de genre

– Lutter contre la stigmatisation et la discrimination

– Faire participer les personnes vivant avec le VIH

– Promouvoir la participation des communautés et la médiation