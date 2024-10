Article

S’il fallait utiliser une métaphore pour la décrire, on pourrait dire que si la santé telle qu’elle est pensée aujourd’hui nous regarde comme l’on étudie une machine, la santé globale, elle, nous voit alors comme une œuvre d’art, où chaque élément contribue à un tableau d’ensemble.

Cette vision élargie de la santé ne se limite pas aux aspects physiques, mais aussi aux aspects mentaux et sociaux. Mieux, elle englobe également les dimensions politiques, environnementales et culturelles. Elle part du principe que la santé individuelle est intrinsèquement liée à son environnement et à l’équilibre social dans lequel évolue une personne.

Cette approche holistique dépasse les frontières traditionnelles de la médecine pour aborder les inégalités sociales, l’impact de l’environnement sur la santé, et le bien-être mental. Pour en savoir plus, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a défini de manière plus détaillée les liens entre santé et environnement social :

https://www.who.int/health-topics/social-determinants-of-health=tab_1

Une démarche interdisciplinaire

La santé globale ne peut se penser ni s’appliquer sans une collaboration entre différentes disciplines. Elle nécessite l’intervention de médecins, de psychologues, de sociologues, d’économistes, et d’écologistes, entre autres.

Chacune de ces disciplines apporte sa pierre à l’édifice pour construire une réponse adaptée aux enjeux de santé actuels. Par exemple, face à une pandémie, il est nécessaire de mobiliser non seulement des connaissances médicales, mais aussi des stratégies comportementales, des politiques publiques adaptées, ainsi qu’une compréhension de l’impact des conditions de vie sur la propagation des maladies.

Les recherches actuelles montrent que des facteurs tels que les conditions environnementales, le niveau d’éducation ou encore les inégalités sociales jouent un rôle crucial dans l’état de santé d’une population. Il est donc indispensable d’adopter une approche qui prend en compte cette multiplicité de facteurs pour répondre efficacement aux défis actuels. La culture et la connaissance est probablement un de ces déterminants majeurs.

L’importance du dialogue avec la société

Cependant, pour que la santé globale ait un véritable impact, il est essentiel de la construire non pas pour, mais « avec » la société. Il ne s’agit pas simplement de produire des connaissances scientifiques, mais de rendre ces informations compréhensibles et accessibles au grand public. L’éducation et la sensibilisation sont des composantes essentielles de cette démarche.

La communication scientifique joue un rôle fondamental dans ce processus. Elle permet de vulgariser les concepts complexes et d’engager un dialogue avec les citoyens, afin que les solutions proposées soient acceptées et mises en œuvre de manière collaborative. Le but est de co-construire des solutions avec les différents acteurs de la société, en tenant compte de leurs besoins et de leurs réalités.

Trois Petits Points : un acteur de la communication en santé globale

C’est dans cette optique que Trois Petits Points intervient, en facilitant la communication scientifique et la valorisation de la recherche en santé globale. Nous collaborons avec des chercheurs de renom pour traduire leurs travaux en outils pédagogiques accessibles à tous, qu’il s’agisse de vidéos, d’infographies ou de bandes dessinées. Ces outils permettent de mieux comprendre les enjeux de santé tout en favorisant l’engagement citoyen.

En valorisant la recherche, nous contribuons à rendre plus visible l’importance de la santé globale et de ses nombreux impacts. L’objectif est de faire en sorte que chacun puisse comprendre ces enjeux et participer activement à la mise en place de solutions concrètes, adaptées à notre société et à notre environnement.

Ainsi, Trois Petits Points s’engage à accompagner la diffusion des savoirs en santé globale, mais toujours en favorisant la rencontre entre tous ses acteurs : chercheurs, médiateurs, artistes politiques et publics. En travaillant main dans la main avec les acteurs de la recherche et la société civile, les pratiques vertueuses deviennent alors plus qu’un simple voeu pieux…