La popularité des LED en photothérapie a connu une croissance exponentielle ces dernières années, soulevant la question : cet...
Les femmes sont les seules à accoucher, mais nombreux sont les hommes qui développent au cours de la grossesse...
Prendre des compléments alimentaires peut sembler anodin, mais de nombreuses personnes commettent des erreurs qui réduisent leur efficacité ou,...
Les échalotes, ces petits bulbes appartenant à la famille des alliacées, sont bien plus que de simples ingrédients culinaires....
Il se soigne de manière naturelle. Réalisation : Véronique Siejak Chaîne : M6 Émission : 100% Mag Patrick Spica...
Dans les pays industrialisés, mourir en couche est devenu extrêmement rare. Mais il arrive encore que des femmes frôlent...
Louis Gustin et Elise Mathy ont un point commun particulier : ils ont tous les deux été victimes d’un...
Recharger les batteries, éliminer le stress, renforcer son système immunitaire voire perdre quelques kilos… LE phénomène de la détox...
Les os sont un matériau vivant qui se reconstitue et se dégrade en permanence. Une fois que l’ostéoporose s’est installée,...
Le sommeil est une fonction essentielle pour la santé et le bien-être. Parmi ses différentes phases, le sommeil paradoxal,...
La relaxation est une technique essentielle pour la plupart des gens, face au rythme fort et rapide de la...
Les médicaments sont devenus des produits de grande consommation, les laboratoires n’échappent pas aux règles de la mondialisation. Produire...
Ce docu nous montre comment de nombreux agriculteurs à travers le monde réussissent à vivre de leurs récoltes sans...
Jeanne Calment a vécu jusqu’à 122 ans et Lazare Ponticelli, le denier poilu, jusqu’à 110 ans : longtemps considérés...
Le chemsex consiste à consommer des produits psychoactifs pour réaliser des performances sexuelles. Cette pratique favoriserait les comportements à...
Avez-vous du mal à trouver le sommeil récemment ? Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez dormi...
La varicelle est une maladie infectieuse haute contagieuse qui est généralement associée à l’enfance. Causée par le virus du...
Il n’y a pas longtemps, l’on s’extasiait devant les dents ultra blanches et parfaitement alignées des célébrités. On en...
Le VIH restera sans doute dans l’histoire de la médecine comme celle d’un de ses plus grands succès. Cause...
Depuis que Rihanna a orné sa peau d’un tatoo blanc, tout le monde veut l’imiter. Finies les encres noires...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site