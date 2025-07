Documentaire



Points noirs, petits comédons ou même gros boutons rouges… le calvaire quotidien de 5 à 6 millions de personnes en France. 80 % des jeunes entre 13 et 20 ans ont des problèmes d’acné. Une maladie de la peau, qu’on a souvent bien du mal à soigner, faute de traitements efficaces. Sans oublier les femmes : 4 sur 10 ont de l’acné entre 25 et 40 ans et 30 % d’entre elles gardent des cicatrices.Pourquoi a-t-on de l’acné ? Comment se débarrasser de ces vilains boutons qui gâchent la vie ? Que penser des nouveaux traitements, comme le laser et la photothérapie ?

Un reportage d’Elise Richard.