L’été est souvent synonyme de soirées en plein air, de barbecues entre amis et de promenades dans la nature. Cependant, pour certaines personnes, cette période rime également avec démangeaisons, boutons rouges et agacement constant en raison des moustiques.

Qui n’a jamais remarqué que, lors d’une sortie, certains individus semblent attirer ces insectes plus que d’autres? Si vous faites partie de ceux qui sont systématiquement la cible des moustiques, sachez que ce n’est pas le fruit du hasard.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette attirance irrésistible.

1. Les odeurs corporelles : un aimant pour les moustiques

Les moustiques sont avant tout guidés par leur odorat pour trouver leur proie. Les composés chimiques libérés par notre corps, notamment le dioxyde de carbone (CO2), jouent un rôle clé.

En effet, les moustiques sont particulièrement attirés par le CO2 que nous expirons. Les personnes qui respirent plus intensément, comme celles qui pratiquent une activité physique, émettent davantage de CO2 et deviennent ainsi des cibles privilégiées.

Les moustiques peuvent détecter le CO2 jusqu’à 50 mètres de distance.

De plus, la sueur humaine contient de l’acide lactique, de l’ammoniac et d’autres composés qui, combinés à notre odeur naturelle, peuvent attirer certains moustiques. Ces insectes ont des antennes très sensibles qui leur permettent de distinguer ces odeurs parmi d’autres.

2. La température corporelle et le flux sanguin

La chaleur corporelle est un autre facteur crucial dans l’attraction des moustiques. Ces insectes sont attirés par des températures plus élevées et peuvent détecter les variations de température à proximité.

Ainsi, les personnes ayant une température corporelle légèrement plus élevée que la moyenne sont plus susceptibles d’être piquées.

Les femmes enceintes, dont la température corporelle est souvent plus élevée, peuvent être piquées deux fois plus que la moyenne.

En outre, le groupe sanguin peut jouer un rôle. Des études ont montré que les individus de groupe sanguin O sont souvent plus piqués que ceux des autres groupes. Cela pourrait être lié à la composition chimique de la peau ou du sang, qui émet des signaux chimiques différents.

3. Les bactéries présentes sur la peau

La peau humaine abrite une multitude de bactéries qui contribuent à l’odeur corporelle unique de chaque individu. Les moustiques sont attirés par certaines combinaisons de ces bactéries.

En effet, une étude a révélé que les personnes ayant une plus grande diversité de types de bactéries sur leur peau étaient moins attirantes pour les moustiques que celles avec une faible diversité.

Les bactéries de la peau peuvent influencer à la fois l’odeur corporelle et l’attractivité pour les moustiques.

Les zones du corps riches en glandes sudoripares, comme les chevilles et les pieds, sont souvent plus piquées en raison de la concentration de bactéries et de l’odeur plus forte qui s’en dégage. Cela explique pourquoi certains insectes semblent privilégier ces endroits.

4. Les vêtements et les couleurs portées

Les moustiques utilisent également la vue pour repérer leurs cibles. Les couleurs sombres, comme le noir et le bleu marine, absorbent plus de chaleur et attirent davantage ces insectes. En revanche, les teintes claires telles que le blanc ou le pastel sont moins visibles pour les moustiques.

Les moustiques peuvent distinguer les couleurs grâce à leur vision spécialisée qui détecte le contraste.

En portant des vêtements amples et légers, non seulement on réduit l’exposition de la peau, mais on limite aussi l’absorption de chaleur et donc l’attraction des moustiques. Les tissus synthétiques qui ne retiennent pas l’humidité sont également conseillés pour diminuer l’odeur de la sueur.

5. L’influence de l’alcool et de l’alimentation

Il est prouvé que la consommation d’alcool peut augmenter l’attractivité pour les moustiques.

L’alcool modifie la température corporelle et l’odeur de la peau, rendant les individus plus attractifs pour ces insectes. Une étude a ainsi montré que boire de la bière augmentait significativement le nombre de piqûres.

Une seule cannette de bière peut accroître l’attraction des moustiques de plus de 30%.

De plus, certains aliments, comme les bananes, riches en potassium, peuvent intensifier l’odeur corporelle et attirer les moustiques. À l’inverse, consommer de l’ail ou des oignons, qui modifient l’odeur corporelle, pourrait avoir un effet répulsif.

Conclusion

Bien que les moustiques puissent sembler être une nuisance inévitable pendant la saison estivale, comprendre les raisons pour lesquelles certaines personnes sont plus attractives que d’autres peut aider à réduire les piqûres.

En ajustant certains comportements ou choix vestimentaires, il est possible de minimiser son attractivité pour ces insectes. Toutefois, il reste essentiel de se protéger avec des répulsifs appropriés et de prendre des précautions, notamment dans les zones à risque.

Au-delà de l’inconfort, les moustiques peuvent véhiculer des maladies graves, rendant la prévention d’autant plus essentielle.