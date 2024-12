Article

Des milliers de familles dans le monde entier rêvent d’avoir un bébé heureux et en bonne santé. Il est possible de réaliser ce rêve même si vous avez des problèmes de santé. La gestation pour autrui GPA en Ukraine est le choix qui vous aidera à ressentir la joie d’être parent. Aujourd’hui, nous allons voir quelles femmes ukrainiennes peuvent devenir mères porteuses. Nous examinerons également les particularités de la maternité de substitution dans ce pays.

Conditions requises pour devenir mère porteuse en Ukraine

Tout d’abord, la condition physique et la santé de la femme sont importantes. La limite d’âge pour les mères porteuses en Ukraine est de 20 à 35 ans. Les femmes subissent un examen médical complet afin d’exclure tout risque pour leur santé et d’évaluer leur potentiel reproductif à un moment donné de leur vie. Il est également obligatoire d’avoir au moins un enfant à soi. Cela confirme que la mère peut porter un enfant en bonne santé et qu’elle comprend tous les aspects physiques et psychologiques de la grossesse.

La mère porteuse doit avoir un état mental et émotionnel solide, car le processus de maternité de substitution peut être extrêmement épuisant. Pour déterminer si une mère porteuse est psychologiquement prête pour la procédure de maternité de substitution, des évaluations psychologiques sont généralement effectuées.

Comme vous le savez, la future mère porteuse doit subir un examen médical complet et approfondi. Non seulement sa santé physique, mais aussi sa santé mentale. Par conséquent, seule une femme

est en parfaite santé, ne souffre d’aucune maladie chronique ni d’aucune autre affection susceptible d’affecter le déroulement de la grossesse ;

est en bonne santé mentale, a un état psycho-émotionnel stable, n’est pas dépressive, etc ;

a au moins un enfant en bonne santé (c’est obligatoire) ;

est âgée de 25 à 35 ans ;

n’a pas de mauvaises habitudes ni de dépendances.

Les cliniques sont très prudentes dans le choix des femmes pour le rôle de mère porteuse, vous ne devez donc pas vous inquiéter ou avoir des appréhensions à ce sujet.

Quels sont les autres éléments importants ?

Vous envisagez de devenir parent et de faire appel aux services d’une mère porteuse en Ukraine ? Nous vous recommandons vivement de demander un avis juridique. HermanFamily offre notamment un soutien aux futurs parents. Vous n’aurez pas à apprendre les particularités de la législation locale ou à lutter contre la barrière de la langue par vous-même. Vous et vos parents êtes entre de bonnes mains.

Enfin, voici quelques conseils utiles pour les futurs parents:

Demandez à l’avance le coût total des services de maternité de substitution. Cela vous aidera à calculer un budget complet pour tous les frais médicaux. Mettez de l’argent de côté pour les paiements imprévus. Renseignez-vous à l’avance auprès des avocats sur les documents à préparer. Mettez vos documents en ordre. Vous ne comprenez pas ? Posez des questions ! N’hésitez pas à poser des questions supplémentaires aux médecins et aux avocats, et soyez méticuleux. Après tout, la décision de devenir parents est, sans exagération, l’une des plus importantes de la vie de tous ceux qui en rêvent.

Préparez-vous à faire plusieurs voyages en Ukraine, et réfléchissez donc à l’avance à vos options de voyage et d’hébergement. Nous vous souhaitons bonne chance!