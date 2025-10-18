Documentaire

Il y a bientôt 50 ans, le 17 janvier 1975, la loi sur l’avortement était votée en France suite à de longs débats passionnés et houleux menés à l’Assemblée Nationale par Simone Veil, alors Ministre de la Santé sous Valéry Giscard d’Estaing. Qu’en est-il de cette loi aujourd’hui, de ce droit, de la pratique de avortements en France ?

Car aujourd’hui encore, le combat continue. Malgré son accessibilité et sa gratuité, l’IVG reste un sujet hautement intime, difficile et encore tabou.

Documentaire : Les 40 ans de l’avortement en France

Réalisation : Clarisse Verrier

