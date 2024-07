Cholestérol et triglycérides : attention aux excès !

Article

Les termes cholestérol et triglycérides peuvent paraître complexes et souvent inquiétants, mais il est crucial de comprendre qu’ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre organisme lorsqu’ils sont maintenus à des niveaux équilibrés. Un excès de ces substances peut toutefois entraîner des problèmes de santé graves, notamment des maladies cardiovasculaires.

Ainsi, apprendre à gérer ces lipides est crucial pour maintenir un bon équilibre et assurer une bonne santé globale.

Définition d’hyperlipidémie, cholestérol et triglycérides

L’hyperlipidémie se caractérise par un taux élevé de lipides dans le sang, incluant le cholestérol et les triglycérides. Cet excès de graisses constitue un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies, notamment les pathologies cardiovasculaires. En d’autres termes, un excès de graisses dans le sang peut obstruer les artères et ainsi entraver la circulation sanguine.

Le cholestérol

Le cholestérol est un lipide appartenant à la famille des stérols, jouant un rôle central dans de nombreux processus biochimiques. Il participe à la composition des membranes cellulaires et au métabolisme de nombreuses molécules dans notre corps. Fait intéressant, le cholestérol tire son nom du grec ancien « chole » (bile) et « stereos » (solide).

Les triglycérides

Les triglycérides sont également des lipides circulant dans le sang. Ils proviennent principalement de la synthèse hépatique (foie) et de l’alimentation (notamment les sucres et l’alcool). Ils représentent la principale forme de stockage des graisses dans notre corps, servant de réserve que l’organisme peut utiliser pour diverses tâches.

Il est normal d’avoir du cholestérol et des triglycérides dans notre corps, car ils sont indispensables à la création cellulaire et à la production d’hormones. Cependant, un excès de ces substances peut nuire aux artères et au cœur.

Cholestérol et triglycérides : leurs bienfaits

Bon ou mauvais cholestérol ?

On entend souvent parler de bon ou de mauvais cholestérol, mais en réalité, le cholestérol n’est qu’une seule molécule. La majorité du cholestérol nécessaire à l’organisme est fabriquée par le foie, une plus petite partie étant apportée par l’alimentation. Il n’existe pas deux types de cholestérol, mais deux types de protéines responsables de son transport dans l’organisme via le sang :

Les lipoprotéines de haute densité (HDL)

Les lipoprotéines de haute densité (HDL), souvent appelées « bon » cholestérol, empêchent la formation de plaques de graisse (athérosclérose) sur la paroi des artères. Les HDL apportent au foie le surplus de cholestérol accumulé dans les organes pour qu’il soit éliminé, agissant comme des « camions poubelles » évacuant l’excès de cholestérol.

Les lipoprotéines de faible densité (LDL)

Les lipoprotéines de faible densité (LDL), connues sous le nom de « mauvais » cholestérol, distribuent le cholestérol aux organes pour qu’il y soit utilisé. Un excès de LDL favorise le dépôt de lipides sur les parois des artères, créant des plaques d’athérosclérose et bouchant les artères.

Les triglycérides

Les triglycérides sont un autre type de lipides présents dans le sang, stockant la graisse. Ils constituent la seconde réserve d’énergie du corps, utilisée après que la première source d’énergie, le glycogène (sucre présent dans le foie et les muscles), soit épuisée.

Cholestérol et triglycérides : quelques conseils

Un rythme de vie sain

Pour prévenir l’excès de cholestérol et de triglycérides, il est essentiel d’adopter un rythme de vie sain en :

mangeant équilibré,

évitant la surconsommation d’alcool et de cigarettes,

pratiquant régulièrement du sport,

privilégiant les escaliers plutôt que l’ascenseur.

Ces bonnes pratiques limitent les dépôts de graisses dans nos artères. Il est également crucial de porter une attention particulière à notre alimentation pour maintenir un bon équilibre.

Focus sur la nourriture pour maintenir l’équilibre du cholestérol et des triglycérides

Les lipides, tels que le cholestérol et les triglycérides, proviennent en grande partie de notre alimentation. Il est donc essentiel de s’alimenter selon les besoins de notre corps et de choisir judicieusement les matières grasses pour combattre l’excès de cholestérol.

Les matières grasses saturées augmentent significativement le LDL-cholestérol (mauvais cholestérol). Il est donc conseillé de réduire la consommation de fromage, de beurre, de charcuterie et de pâtisseries.

En revanche, la consommation de graisses insaturées permet de diminuer le mauvais cholestérol (LDL) et d’augmenter le bon cholestérol (HDL). Ces graisses se trouvent dans :

l’huile d’olive,

l’huile de colza,

l’huile d’arachide,

l’huile de tournesol,

le maïs,

le soja,

les poissons.

Mangez en pleine conscience

Associez vos repas à des sentiments positifs. Prenez le temps d’observer votre assiette et les différentes couleurs qui la composent. Dégustez chaque aliment, analysez sa texture et son effet sur votre langue.

Il est important de manger à heures fixes et dans le calme, sans distractions (ordinateur, télévision, radio, journaux). Parfois, manger seul peut être bénéfique pour écouter vos sensations alimentaires.

Pour limiter le cholestérol et les triglycérides, oubliez les régimes stricts et la malbouffe. Prenez le temps de cuisiner vos repas en privilégiant les aliments de saison. Utilisez des applications comme Fruits et légumes de saison (iOS et Android) pour vous guider. Adoptez une attitude bienveillante envers vous-même et ne vous reprochez pas vos excès.