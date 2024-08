Documentaire

Des centaines de millions de personnes à travers le monde sont « sous statines » pour baisser le taux de cholestérol. C’est la classe de médicaments la plus vendue au monde, celle qui génère les plus gros bénéfices pour l’industrie pharmaceutique. C’est aussi celle qui fait l’objet d’une des plus grosses controverses médicales à l’échelon planétaire. Entre toxicité sous-évaluée et efficacité exagérée, peut-on encore faire confiance aux statines?