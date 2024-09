Documentaire



Owen, Charlie et Asha se battent pour avoir la vie la plus autonome possible malgré leur handicap. Le service de rééducation de l’appareil locomoteur et du rachis de l’enfant des hôpitaux de Saint-Maurice est un centre de pointe dans la prise en charge des malformations complexes comme celle dont souffre Asha, 4 ans. Elle a dû être amputée des deux jambes à cause d’une maladie qui a déformé ses articulations.