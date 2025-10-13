Démêler le vrai du faux de l’alimentation avec Anthony Berthou, nutritionniste et auteur du livre Remettez du bon sens dans votre assiette. Noir, corsé, serré ou filtre… Le café est une boisson culte mais aussi l’objet de débats sans fin : est-il bon pour la santé, mauvais ou à consommer avec modération ? Entre idées reçues et études contradictoires, il est facile de s’y perdre. Anthony Berthou démêler le vrai du faux pour nous ! Il nous dévoile aussi comment choisir un café de qualité et comment l’intégrer à votre journée sans nuire à votre sommeil.