Conférence Allergies alimentaires : une épidémie moderne ? Qui n’a pas dans son entourage une personne allergique à un aliment ? Les allergies alimentaires ne cessent d’augmenter...

Article Les effets du beurre salé sur notre santé : décryptage Le beurre salé, un aliment apprécié pour son goût unique, soulève souvent des questions concernant ses effets sur la...

Article Briser le tabou des règles : pourquoi le silence fait encore mal Le sujet des règles porte encore un poids insidieux que beaucoup ressentent sans parvenir à l’exprimer : le silence...

Documentaire La société a-t-elle besoin de l’alcool ? Faire la fête, se désinhiber, noyer son chagrin… Toutes les occasions sont bonnes pour consommer de l’alcool. Mais la...

Article C’est quoi, le shiatsu ? Le shiatsu est une technique de soin d’origine japonaise qui repose sur des principes issus de la médecine traditionnelle...

Podcast À l’écoute de nos rêves Comment les rêves peuvent-ils devenir des alliés dans notre vie quotidienne ? Comment les interpréter ? Quels outils simples...

Article Comment le pamplemousse peut-il améliorer votre bien-être ? Le pamplemousse, ce fruit juteux et légèrement amer, est bien plus qu’un simple ingrédient pour le petit-déjeuner. En effet,...

Conférence Je suis en crise Aux HUG, les Lits d’Intervention de Crise, unité de psychiatrie adulte pour la prise en charge intensive de la...

Article Prendre soin de ses lentilles de contact pour éviter les infections Les lentilles de contact sont une solution pratique pour corriger la vue sans avoir à porter de lunettes. Toutefois,...

Documentaire Quand la nourriture devient l’ennemi des ados ! Elles ont entre 14 et 20 ans. Fanny, Marine et Léa sont hospitalisées dans une unité du CHU de...

Podcast Magie de l’ordinaire : les clés pour se sentir bien ! Alexandre Dana reçoit le philosophe Fabrice Midal. Ensemble, ils se demandent comment remettre de la magie dans son quotidien....

Documentaire Recherche médecins « Recherche médecins » est un « road movie » à travers les déserts médicaux d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher....

Documentaire ByPass: quel suivi après l’opération ? Aidés par les médecins, Laurent, Laurence et Nathalie ont entamé un long chemin pour enfin s’accepter.

Documentaire Perturbateurs endocriniens : les nouveaux poisons du quotidien Pesticides, bisphénols, phtalates, parabènes…. Des milliers de substances chimiques ont envahi notre quotidien. Utilisées depuis des décennies pour protéger...

Article Comment choisir le meilleur nettoyant visage pour votre type de peau? Le nettoyant visage est bien plus qu’un simple produit de soin : c’est une étape essentielle pour maintenir une...

Documentaire Le travail qui casse Réduction des coûts, accélération des cadences, flexibilité à outrance, traumatismes… Parfois, on aime son travail, mais on n’y arrive...

Article Comment savoir si nos cheveux sont en bonne santé ? Avoir des cheveux en bonne santé est le souhait de beaucoup de personnes. Cependant, il n’est pas toujours évident...

Documentaire La 3D nuit-elle à la santé ? Les écrans plats HD seront peut-être bientôt obsolètes. Encouragés par le succès de films comme «Avatar», «Saw 3D », « Alice...

Documentaire J’ai des pieds horribles : que faire ? Avoir de beaux pieds est devenu aussi important qu’avoir de belles mains. Les innovations en la matière sont importantes....